Terrazza Colombo, incontro coi parlamentari liguri: per molti già definito l’incarico nelle commissioni

GENOVA - Francesco Bruzzone (Lega) all'Ambiente e il territorio; Flavio Di Muro (Lega) alle Politiche comunitarie; Stefania Pucciarelli (Lega) alla Difesa; Lorenzo Viviani (Lega) all'Agricoltura, caccia e pesca; Sara Foscolo (Lega) agli Affari sociali ed Edoardo Rixi (Lega) ai Porti e trasporti e alle Telecomunicazioni e poste, Marco Rizzone (M5s) e Paolo Ripamonti (Lega) all'Industria commercio e trasporti, Simone Valente (M5s) Cultura e formazione). Sono questi alcuni degli incarichi in commissione Camera e Senato dei neo parlamentari liguri eletti lo scorso 4 marzo nel corso delle alle politiche nazionali. Posizioni emerse nel corso del convegno tenuto a Terrazza Colombo e fortemente voluto dall'editore di Primocanale Maurizio Rossi. A precisare i loro incarichi sono stati soprattutto i rappresentatnti della Lega ma anche quelli del M5s. Obiettivo del convegno è stato presentare i neo deputati e senatori chiamati a rappresentare la regione nei palazzi di Roma. Al centro anche la necessità di fare squadra e portare a livello nazionale le problematiche liguri. Su tutte le tematiche riguardanti le infrastrutture, la sanità e i porti.

GLI INTERVENTI

Maurizio Rossi: "Nei 5 anni in cui sono stato in Parlamento mi sono reso conto di quanto le lobby nazionali contino. Ma non solo, anche quelle locali, come quella piemontese o quella toscana che sono state capaci di condizionare le battaglie locali. La Liguria non è stata brava in questo nella scorsa legislatura, gli incontri tra Camera e Senato sono stati pochi. Credo che su molti punti ci possano essere delle convergenze. L’idea di fare oggi il punto sulla Liguria è sicuramente utile".

Francesco Bruzzone, Lega: "Condivido in pieno lo spirito di questa iniziativa, fare lobby per la nostra Liguria è importante. Aver portato l'Istituto italiano di tecnologia in Liguria è stato un grande traguardo e credo che ci siano tante cose importanti che si possano fare nella prossima legislatura"

Marco Rizzone, M5s: "Sono stato eletto al collegio Genova 4 e mi occuperò di commercio e turismo. Il nostro territorio è capace di creare occasioni di sviluppo. Non andrò a guardare i campanilismi locali. Bisogna creare posti di lavoro perché altrimenti la situazione non può cambiare. Se non riparte l'Italia in generale è difficile che una regione possa fare meglio. Le mie competenze in ambito di economia e start up molto probabilmente mi faranno assegnare a questa commissione anche se non sono ancora state definite".

Roberto Cassinelli, Forza Italia: "Ottima iniziativa questa e spero che possa essere ripetuta in futuro per dare l'occasione ai parlamentari di confrontarsi sulla Liguria. L'inno di Mameli è stato riconosciuto come ligure nella precedente legislatura. Ma c'è tanto da fare: prima tra tutte le infrastrutture, siamo rimasti isolati per 20 anni e dalla diga portuale bisogna ripartire per un porto migliore. Spero di poter trovare convergenza con gli altri parlamentari perché trovo questo tema fondamentale".

Maurizio Rossi: “Gentile sarà qui per parlare del settore ferroviario il 16 maggio e mi ha detto che quando finiranno i finanziamenti per il Terzo Valico bisognerà ottenere quello per la galleria di Andora"

Franco Vazio, Pd: "Le infrastrutture sono un tema importante per la nostra regione. Ci siamo misurati su questi argomenti per decenni. Andora e Finale Ligure sono assolutamente da collegare con il raddoppio ferroviario. È un tema fondamentale, perché siamo fortemente disagiati per quanto riguarda le infrastrutture, basta vedere cosa è successo sulle nostre autostrade questo weekend. Le forze politiche hanno tenuto la barra ferma su certi temi alternandosi al governo della Regione e d’Italia. Adesso dobbiamo risolvere le questioni insieme"

Luca Pastorino, Leu: "Sono onorato di fare parte della Camera. Bisogna fare squadra e andare a confrontarsi con i colleghi delle altre regioni. Siamo in 14 come una commissione. Sono tante le questioni da affrontare, come la tutela dell'entroterra, i trasporti, i lavoro dipendenti, le micro impresa e la partita IVA”

Flavio Di Muro, Lega: "Mi fa piacere essere qua a trattare argomenti così importanti per la nostra Liguria. Sono forse il più giovane del tavolo. Ho vinto a Ponente nella provincia di Imperia. Vorrei fare la lobby inperiese. Ottimi i collegamenti Genova-Milano-Roma ma è importante anche la linea ponentina"

Vito Vattuone, Pd: "Questa è una lodevole iniziativa dell'editore Rossi e mi metto a disposizione per parlare tutti assieme di questi temi fondamentali per la nostra regione. Vorrei introdurre un tema che ritengo centrale, in questi anni mi sono occupato prevalentemente di difesa. Gli investimenti sono molto limitati in questo ambito. E’ necessario rafforzare l'idea che il sistema industriale ligure poggia su questa base sia importante”.

Stefania Pucciarelli, Lega: "In questa regione c’è sempre stata una grande difficoltà per la mancanza di dialogo. Ho fatto richiesta di essere inserita nella commissione difesa perché come spezzina ritengo che una parte di arsenale venga restituito alla città".

Simona Valente, M5s: "Condivido appieno che si debba fare squadra. La mia preoccupazione è che i discorsi possano sfociare in interessi microscopici, non dobbiamo creare disuguaglianze tra le varie regioni. Se ogni parlamentare va ad alimentare il proprio micro-interesse per un ritorno elettorale, questo è dannoso. Cultura e istruzione sarà la mia commissione: edifici scolastici in sicurezza per aumentare la qualità didattica, più aule e meno studenti, finanziamenti per l’Università e asili nido. Serve un’attenzione maggiore per le famiglie. Bisogna perseguire interessi nazionali che possano coinvolgere anche la Liguria e partire da temi in comune su cui tutti noi concordiamo e non su quelli che ci dividono".

Maurizio Rossi: "Un tema che ritengo molto importante è il sostegno al Teatro di Genova nazionale e al Carlo Felice oltre ovviamente al Gaslini. Serve convergenza da parte di tutti".

Paolo Ripamonti, Lega: "Sarò nella commissione industria, commercio ed economia. I temi toccati fino ad ora sono tutti d’attualità per la nostra regione. Chi ha avuto la disdetta di passare per le nostre autostrade in questi giorni ha capito che un appuntamento può essere rimandato anche di 5 o 6 ore. Vengo da una famiglia di commercianti e so che la tassazione è asfissiante, perciò la flat tax è un tema che mi sta a cuore".

Manuela Gagliardi, Forza Italia: "Avevo già avanzato tempo fa la proposta di incontrarci nei corridoi della Camera. Questa iniziativa voluta da Rossi è molto importante. I temi legati al porto sono centrali nella nostra regione. Il porto dà molto alla Spezia, ma rispetto ai circa 180 milioni di euro pagati di accise torna poco alla città. Questo vacambiato".

Lorenzo Viviani, Lega: "Sono un biologo marino e imprenditore ittico attività fondamentale e capace di dare occupazione e prodotto fresco sulle nostre tavole. Mi occuperò della Commissione agricoltura. Un settore dove emergono problematiche importanti alle quali non si dà la giusta importanza. L'Ue in questi anni ci ha vessato e cambiato modalità secolari".

Sara Foscolo, Lega: "Il tema delle infrastrutture è caro a tutti noi. Ci sono le autostrade da migliorare soprattutto per incrementare il turismo. E poi dobbiamo investire e lavorare per il futuro dell'industria”.

Raffaella Paita, Pd: "Questa è una forma di comunicazione televisiva dove i politici non litigano. Le infrastrutture sono il mio pallino. Serve per la sanità una piattaforma comune. Da anni vediamo il verificarsi della decrescita delle nascite e una popolazione anziana che continua ad aumentare. La sanità pubblica non può essere sostituita da quella privata. Serve un coefficiente di riequilibrio"

Roberto Bagnasco, Forza Italia: "La Liguria ha bisogno di tutto. Dalla sanità convenzionata ai costi minori possibili alle infrastrutture. Genova è isolata dal resto d’Italia e dall’Europa. Il fatto che la ferrovia verso la Francia sia ancora col binario unico è un segno del ritardo. Anche per l'aeroporto si può e si deve fare di più".

Edoardo Rixi, Lega: "Conta la squadra. Bruzzone all’ambiente, io invece mi dedicherò ai trasporti. Per presidiare tutti i settori per la copertura totale della Liguria. Vogliamo influenzare le dinamiche nazionali per guardare da vicino le problematiche dell'economia del mare, le sue novità e le innovazione partendo dalle esperienze maturate a livello regionale. Vogliamo aumentare la competitività dei marittimi e l'attrattività dei nostri scali. Alcuni elementi vanno assolutamente cambiati. Lavoro e occupazione sono temi fondamentali: parliamo di Ilva e infrastrutture come il Terzo Valico”.

Simone Valente, M5s: "Ipotizziamo un modello diverso sull'accordo tedesco con un programma nero su bianco. Speriamo che su questo ci siano dei punti in comune per la Liguria da affrontare insieme".