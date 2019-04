Tennis, Fognini entra nella storia: vince a Montecarlo

MONTECARLO - Grande impresa di Fabio Fognini. Il tennista di Arma di Taggia (Im) ha vinto il Masters di Montecarlo, battendo in finale il serbo Lajovic.

E' il primo Masters vinto dall'azzurro nella sua carriera: l'atleta ligure ha vinto la partita in due set, 6-3 6-4, nonostante un leggero infortunio nel secondo set.

L'ultimo italiano vittorioso sulla terra rossa monegasca fu Nicola Pietrangeli nel 1968, mentre l'ultimo finalista del torneo era stato l'allenatore di Fognini, Corrado Barazzutti, nel 1977.

Quello di oggi è stato il primo incontro di sempre tra Lajovic e Fognini. Fognini in semifinale aveva battuto in due set Rafael Nadal, numero due del mondo e campione uscente nel Principato. Il tennista ligure aveva battuto il Re della Terra rossa per 6-4 6-2 compiendo un'autentica impresa.