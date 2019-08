Tennis, Aon Open Challenger al via con Sonego e Cecchinato ma senza Sinner

GENOVA - Ci sarà anche Lorenzo Sonego, numero 49 del ranking mondiale ai nastri di partenza dell'Aon Open Challenger - Memorial Giorgio Messina, challenger Atp che inizia lunedì 2 settembre sui campi in terra rossa di Valletta Cambiaso con un montepremi di 150mila dollari. All'azzurro vincitore a Genova nel 2018 è stata infatti assegnata una wild card, così come al tedesco Philipp Kohlschreiber, numero 71 Atp e già numero 16 della classifica come best ranking.

La 17esima edizione del torneo, ormai alle porte, si annuncia con tre giocatori tra i primi 60 del mondo e dieci giocatori tra i top 100 della classifica mondiale iscritti nell'entry list, un autentico record. Grande attesa anche per il siciliano Marco Cecchinato, semifinalista nel 2018 al Roland Garros e già numero 16 della classifica mondiale, come pure per lo spagnolo Albert Ramos e il norvegese Casper Ruud, rispettivamente numero 51 e 54 Atp. Tra i tanti giocatori di caratura internazionale presenti a Genova, anche gli spagnoli Tommy Robredo (già numero 5 del mondo) e Guillermo Garcia Lopez (ex numero 23 del ranking Atp).

Si è invece cancellato il baby altoatesino Jannik Sinner. Il 'gioiellino azzurro' rappresenta la più concreta giovane promessa del tennis italiano. Appena maggiorenne, Sinner in singolare vanta due titoli Challenger e due titoli ITF ed è il più giovane italiano della storia ad avere vinto un torneo Challenger e uno degli 11 tennisti al mondo ad averne vinti almeno due prima di compiere i 18 anni di età. È allenato da Riccardo Piatti e Andrea Volpini a Bordighera nel centro curato da Max Sartori, già coach di Andreas Seppi.

L'Aon Open Challenger - Memorial Giorgio Messina è un torneo di prestigio che porta nel mondo il nome della città di Genova. Un evento reso possibile grazie all’organizzazione di alcuni 'privati' con la passione del tennis. Non è un caso, infatti, che sia il memorial sia intitolato a Giorgio Messina che ha sempre sostenuto tutta l’attività tennistica in Liguria e nel Paese con una passione confinata.