Tempesta di fulmini sulla Liguria e vento fino a 120 km/h: ma ecco il meteo nel weekend

GENOVA - Una vera e propria tempesta di fulmini, con raffiche di vento fino a 120 km/h, si è abbattuta la notte scorsa sul centro ed il levante della Liguria. Secondo i dati diffusi dal centro meteo Arpal, nella serata di ieri sono stati registrati più di 16 mila fulmini in tutto il territorio regionale. Rovesci e temporali hanno interessato soprattutto le province di Genova e La Spezia, dove sono stati numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza alberi e tegole pericolanti.

A Luni, nello Spezzino, in poche ore sono caduti oltre 80 millimetri di pioggia e il levante di Genova è stato colpito da una violenta grandinata che ha trasformato le strade del quartiere di Nervi in fiumi di ghiaccio. L'allerta gialla per temporali, diramata ieri dalla Protezione Civile della Liguria, è cessata a mezzogiorno ma ecco quali sono le previsioni meteo per il weekend.

SABATO 7 SETTEMBRE: Il fine settimana si apre con una mattinata in prevalenza soleggiata dopo una notte con possibili fenomeni residui di instabilità a Levante. Dal pomeriggio, a causa dell'approssimarsi di una nuova perturbazione, si attende un nuovo aumento dell'instabilità su tutta la regione con possibili locali rovesci o temporali anche forti. Venti: settentrionali in mattinata fino a moderati in attenuazione e rotazione da Sud-Ovest con rinforzi sul Ponente. Mare: in prevalenza poco mosso sul centro della regione, tra poco mosso e mosso altrove. Umidità: su valori medi. Segnalazioni di protezione civile: bassa probabilità di temporali forti. Temperature in leggero rialzo con minime attorno ai 18 gradi e massime di 27.

DOMENICA 8 SETTEMBRE: Domenica perturbata per il passaggio di una perturbazione che interessa la nostra regione: spiccata variabilità nella prima parte della giornata con precipitazioni anche a carattere di rovesci o temporale di forte intensità. Progressivo miglioramento dal pomeriggio, pur permanendo possibili fenomeni residui. Venti: in rapida rotazione da Nord fino a moderati anche rafficati, attenuazione temporanea nelle ore centrali e ripresa in serata. Mare: in aumento fino a mosso, localmente molto mosso in serata sullo spezzino. Umidità: su valori medio-alti. Segnalazioni di protezione civile: bassa probabilità di temporali forti.