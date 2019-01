Tegole volate via e rami spezzati, primi problemi causati dal vento

GENOVA - Rami spezzati, tegole volate via e gazebo strappati. Primi disagi causati dal forte di burrasca che si sta abbattendo sulla Liguria.

Interventi a ripetizione da parte dei vigili del fuoco per numerose situazioni di pericolo. Un albero in mezzo alla strada ha creato problemi a Molassana. Numerosi interventi per piccoli spezzati dalla forza della tramontana. Un gazebo è stato strappato via in via Montaldo a Genova. Mentre un tetto è stato scoperchiato a San Desiderio.

- LE PREVISIONI

Mercoledì 02 gennaio 2019: Un'irruzione di aria artica è associata già dal mattino a venti rafficati dai quadranti settentrionali con intensità tra burrasca e

burrasca forte e raffiche fino a 130 km/h sui rilievi, 100/110 km/h localmente sulla costa di B, 80/90 km/h altrove.

Moto ondoso in rapido aumento fino a molto mosso, localmente agitato per onda da est/nordest sulla costa di A.

Il calo termico combinato all'intensa ventilazione favorisce condizioni di disagio fisiologico per freddo in serata, in particolare nelle valle interne.

Giovedì 03 gennaio 2019: Nelle prime ore ancora venti forti settentrionali, localmente di burrasca con raffiche fino a 80/90 km/h su B e crinali di DE; progressiva

attenuazione della ventilazione nel corso della mattinata fino a venti deboli o moderati già da metà giornata.

L'ulteriore calo termico combinato all'intensa ventilazione favorisce condizioni di disagio fisiologico per freddo fino al mattino, in particolare nelle valli interne, più marcato su quelle di CE.

Venerdì 04 gennaio 2019: Venti settentrionali moderati con locali raffiche fino a 50/60 km/h sui rilievi di B, D ed E. Condizioni di disagio fisiologico per freddo su DE e localmente nelle valli interne dei versanti marittimi.