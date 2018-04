Tassa di soggiorno nel Tigullio, il ricavato sarà destinato al turismo

GENOVA - Accordo fra la Camera di commercio di Genova e i Comuni di Rapallo e Santa Margherita per la gestione condivisa delle risorse derivanti dall'imposta di soggiorno. Il presidente della Camera, Paolo Odone e i sindaci Carlo Bagnasco e Paolo Donadoni hanno siglato oggi l'accordo che prevede la concertazione con gli albergatori sull'uso dell'imposta, in vigore da aprile per tutta la stagione estiva nei due comuni.

L'obiettivo è garantire che i soldi siano impiegati per la promozione e l'accoglienza turistica. E' il modello garantito dalla Camera di commercio e voluto dalla Regione Liguria che lo ha inserito nel Patto per il turismo. Oggi nel convegno a Terrazza Colombo su "I soldi dei turisti per il turismo" si è parlato proprio del nuovo passo, che allarga al Tigullio occidentale l'esperienza già avviata a Genova. Alla tavola rotonda genovese, dopo l'introduzione di Odone, hanno partecipato l'assessore al turismo del Comune di Genova Paola Bordilli e i rappresentanti di Federalberghi Valter Mariani, di Confindustria Laura Gazzolo e Assoturismo Andrea Dameri.

Protagonisti della tavola rotonda sul Tigullio sono stati l'assessore regionale al turismo Giovanni Berrino, i sindaci Carlo Bagnasco e Paolo Donadoni, il segretario generale della Camera di Commercio Maurizio Caviglia e il rappresentante degli albergatori del Levante Aldo Werdin. Flavia Coccia, a nome dell'Osservatorio Turistico Regionale, ha disegnato il quadro dell'impatto economico del turismo in Liguria e una simulazione sul valore dell'imposta di soggiorno.