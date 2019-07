Tappa a Sarzana per Viaggio in Liguria: a bordo del truck di Primocanale storia, prodotti tipici e musica

SARZANA - Il truck di Primocanale si sposta nell'estremo levante Ligure. Tappa a Sarzana per Viaggio in Liguria, per scoprire caratteristiche ed eccellenze del territorio della val di Magra. Oltre ai prodotti tipici, spazio anche alla storia dato che Sarzana è considerata l'erede dell'antica città romana di Luni.

Dal monte Caprione che osserva e sovrasta questo crocevia importante, andremo alla scoperta degli scorci più belli della cittadina che già in età medievale è stato un importante centro religioso e giuridico, con la sede vescovile e il tribunale. Ma scopriremo anche artisti e artigiani hanno portato le eccellenze di questa terra in giro per il mondo.

Primi collegamenti in diretta su Primocanale e in streaming su Primocanale.it già dalle 8 del mattino, poi ancora durante la fascia tra le 12 e le 15 e dalle 18 alle 19. Come sempre la serata di Viaggio In Liguria è uno spettacolo nello spettacolo. Per "l'ora dell'aperitivo" saranno ospiti i I Cugini della Corte con iloro brani dal fresco sapore estivo e Antonella Questa che porterà a bordo del nostro truck un reading artistico.

E dalle 21.30 in piazza (e sempre in tv e in streaming) via al Sarzana Opera Festival e al Premio Spiros Argiris: un evento interamente dedicato alla lirica con una giuria d'eccezione presieduta da Katia Ricciarelli.

(Foto da Instagram @sylcos26)