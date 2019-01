Supercoppa in Arabia Saudita, Toti: "Ci accorgiamo solo ora della discriminazione delle donne"

GENOVA - “La discriminazione delle donne in Arabia Saudita è odiosa e intollerabile. Noi, in Liguria, il velo integrale lo abbiamo vietato in tutti i luoghi pubblici. Ma mi chiedo: ce ne accorgiamo ora perché li si gioca una partita di calcio?" così il governatore della Liguria Giovanni Toti.

"Le nostre aziende da sempre costruiscono strade e autostrade, infrastrutture in genere in quei paesi. E perfino molte delle squadre di calcio che gli europei applaudono ogni settimana sono di proprietà araba - prosegue Toti -

Purtroppo in molti paesi del mondo i diritti civili e sociali che esistono nelle nostre democrazie non ci sono. Nella maggior parte del mondo vi sono categorie di persone discriminate e addirittura perseguitate. Ma senza problemi abbiamo fatto partecipare quei paesi ai campionati mondiali dei vari sport, abbiamo disputato con loro Olimpiadi e, se mi è consentito, ancor più grave moralmente, quei paesi siedono in tutti gli organismi internazionali, dall’Onu in giù. E con quei paesi abbiamo rapporti diplomatici e facciamo quotidianamente affari. Per il bene della nostra economia".

Il presidente Toti aggiunge ancora: "Siamo seri almeno un giorno, gli italiani sono preoccupati per il lavoro che non c’è, occupiamoci di quello. Il mondo è ingiusto e spesso crudele, stai a noi cercare di cambiarlo, ma per favore, seriamente e senza proclami velleitari”.