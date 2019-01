Sulla scopa, in barca o dalla scala: anche in Liguria arriva la Befana

GENOVA - Caramelle e cioccolato per chi si è comportato bene e un po' di carbone per chi è stato più monello. Questa notte arriva la Befana anche in Liguria e sono decine e decine le occasioni per passare la giornata dell’Epifania all'aria parte in compagnia della simpatica vecchina.

A Sant'Olcese ad esempio c'è la calza più lunga del mondo, ben 40 metri che verrà issata al campanile della Chiesa.

Al Winter Park della Foce le Befane saranno addirittura due: una sui trampoli e l'altra invece arriverà a bordo di un trattore elettrico. Per tutti ovviamente, grandi e piccini, dolci e divertimento.

Sempre a Genova al mercatino di piazza Matteotti la Befana lascerà la scopa a casa e si calerà da un'autoscala dei Vigili del Fuoco per distribuire i suoi inconfondibili dolcetti a tutti i bambini che animeranno la piazza. A De Ferrari uno spettacolo tutto al femminile con Le Lapille e sotto al Tendone da circo al Porto Antico alle 17 e alle 21 le ultime repliche di “Born to be Circus” con la Compagnia Circo Zoè.

A Rapallo invece le conseguenze della storica mareggiata di fine ottobre sono ancora evidenti e così la befana cambia mezzo e arriverà a bordo di uno speciale gozzo con le ruote. E per l'Epifania anche l'opportunità di fare un giro per i musei, gratis per l'occasione come la Galleria nazionale di Palazzo Spinola, il Museo di Palazzo Reale e il Museo Archeologico di Chiavari. Ma non solo in questa epifania 2019 anche la possibilità di fare l’affascinate passeggiata che dal Porto Antico conduce fino alla Lanterna, simbolo di Genova.

Ma la simpatica vecchina, carica di dolci e carbone arriverà in tutta la regione, dall'entroterra alla costa, per rendere felici i bambini e non solo.