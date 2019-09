Strada interpoderale, lavori in conclusione nella Valle Arroscia

REZZO - Entro settembre si chiuderanno i lavori sulla strada interpoderale di collegamento fra i comuni di Montegrosso Pian Latte e Rezzo, in Valle Arroscia. "Il Parco Alpi Liguri è intervenuto per occuparsi del ripristino di questa strada che era stata danneggiata dall'usura e dalle piogge. Si tratta di un intervento importante per il territorio e per questo voglio ringraziare il presidente Maglio, il direttore Marenco e tutto il personale del Parco", spiega l'assessore ai Parchi della Regione Liguria, Stefano Mai.

L'intervento è finanziato con fondi Fesr Interreg Italia-Francia Alcotra 2014-2020 nell'ambito del Progetto Piter Alpimed Patrim, finalizzato alla valorizzazione delle Alpi del Mediterraneo come destinazione turistica, per il quale il Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri è soggetto attuatore della Regione Liguria. I lavori consentiranno l'accesso in sicurezza all'area Parco, con interventi sul sedime per renderlo più sicuro e arginature delle acque, con il ripristino di tutti gli scoli esistenti e l'aggiunta di molti altri. Oltre alla strada, l'intervento riguardera' anche i sentieri dell'area circostante.