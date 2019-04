Strada di Portofino, tutto pronto per la festa di domani: ecco le "istruzioni per l’uso"

PORTOFINO - “Venite in treno, se possibile” è l’appello lanciato dalla sindaco di Santa Margherita ligure Paolo Donadoni a tutti coloro che domani intendono raggiungere Santa Margherita ligure per la grande festa di apertura della strada che collega la cittadina con Portofino, crollata il 29 ottobre del 2018 per la potente mareggiata che ha colpito la Liguria.

Chi proprio dovesse venire in automobile potrà sperare di trovare un posto nell’area all’uscita dell’autostrada di Rapallo, collegata con un servizio navetta a Santa Margherita ligure oppure principalmente il posteggio del campo da calcio di Santa Margherita ligure (oltre ai posteggi blu sulla strada e al posteggio sotto all’hotel Miramare). La strada principale di Santa Margherita, dai giardinetti sulla passeggiata all’hotel Regina Elena, verrà chiusa dalle 9 alle 11:30 e poi riaperta (ma solo in questo tratto.

La Prosecuzione per Paraggi e Portofino domani sara vietata tutto il giorno alle auto). Alle 10 discorso ufficiali delle autorità all’anfiteatro Bindi (dai giardinetti di fronte agli imbarchi dei battelli) di fronte a una platea di 600 bambini (e relativi accompagnatori) delle scuole elementari di Rapallo, Santa Margherita Ligure e Portofino. Poi partenza a piedi del corteo con altra tappa, intorno alle 11.30, all’altezza della Cervara dove ci sarà il taglio del nastro e la benedizione della strada. Lì presenti anche stand gastronomici. Primo filtro per contare le presenza ma accesso libero per tutto fino a Paraggi dove ci sarà la conta ufficiale dei presenti: non potranno accedere a Portofino più di 4000 persone, per motivi di capienza, compresi quanto già arrivato in battello. Lì arrivo previsto del corteo intorno alle 12.30-14 e poi alle 15 inizio del concerto di Mahmood, i Voli, Noemi, Anna Tantangelo e Mario Buondi. Fine prevista intorno alle 17.30-18.

IL CORTEO

Chi spera di entrare a Portofino mettendosi in testa al corteo è avvertito: “Il corteo avrà un ordine di composizione in parte prestabilito - spiega il sindaco Paolo Donadoni - prima la filarmonica con i bimbi, poi le associazioni locali ecc.”.

I BATTELLI: SALE SOLO CHI HA GIÀ IL PASS. AL RITORNO TUTTI, E GRATIS

La gente non creda di acquistare lì per lì il biglietto del battello da Santa Margherita Ligure a Portofino: potranno accedere solo coloro che risiedono a Portofino, i lavoratori e coloro che hanno ricevuto il pass da bar e ristoranti di Portofino. Oltre a chi, per altre ragioni, ha già il pass. Partenze alle 8, 9.30, 12 e 13 poi in base alle esigenze.

A Portofino stazionerà un battello di sicurezza e poi i ritorni saranno a ciclo continuo, indicativamente a partire dalle 14.30 ma solo quando i battelli saranno pieni. Ritorno gratis per tutti.

Dunque, ricapitolando: battelli in entrata verso Portofino con orari confermati, secondo tabella, 8-9.30-12 -13 con partenza dal molo traghetti di Santa Margherita Ligure, riservati gratuitamente ai residenti ed operatori commerciali muniti di pass.

Per gli autorizzati (clienti prenotati in bar e ristoranti) muniti di apposito pass è previsto il pagamento del biglietto.

Battelli in uscita da Portofino: 8,30-10-12,30 e a disposizione dalle ore 13,30-14 corse di ritorno ad intervalli regolari e continui garantiti con la capienza minima del 70% dell'imbarcazione, fino a totale trasferimento del pubblico a Santa Margherita.