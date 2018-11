PORTOFINO - Inizieranno domani i lavori sulla strada provinciale 227 che collega Santa Margherita Ligure a Portofino, crollata in diversi tratti il 29 ottobre scorso sotto i colpi della violenta mareggiata che ha danneggiato molte località costiere della Liguria. Lo ha annunciato il consigliere responsabile alla viabilità per la Città Metropolitana Franco Senarega questa mattina dopo un sopralluogo insieme ai tecnici della ex provincia spiegando che c'è l'obiettivo di aprire la strada al passaggio pedonale entro Natale.

"Cominceremo con la costruzione della passerella pedonale nel tratto crollato - spiega Senarega - contestualmente dovremo lavorare per ripristinare il tratto compreso tra il Castello Bonomi Bolchini e la curva della Carega, dove comincia il crollo totale della carreggiata. A Natale la passerella sarà percorribile" si augura Senarega. Questa mattina, nel giorno di San Martino, a cui è dedicata una delle due chiese, è stata celebrata una messa di ringraziamento perchè il maltempo non ha provocato vittime. Domani a Portofino arriverà un'ambulanza con il traghetto Ichnusa, che in questi giorni sta trasportando le auto dei residenti a Genova e sta scaricando l'approvvigionamento di gas.