Stelle nello Sport - Trofeo Primocanalemotori, rush finale: testa a testa Canepa-Brancati

GENOVA - Venerdì 3 maggio alle ore 12 si chiudono le votazioni delle stelle liguri dello sport, una di queste sarà scelta tra gli atleti del mondo dei motori a due e quattro ruote e sarà premiata con il Trofeo Primocanale Motori.

Stelle nello Sport, un evento che da 20 anni sostiene e valorizza gli atleti della Liguria, da quest’anno si è unita a Primocanale Motori per premiare proprio i protagonisti liguri nel mondo del Motorsport.

La situazione di classifica per il Trofeo Primocanale Motori è molto fluida e una manciata di voti in più o in meno possono far cambiare le prime posizioni dando vita a un continuo testa a testa.

Manca davvero poco alla chiusura delle votazioni, ma è ancora possibile esprimere la propria preferenza e contribuire ulteriormente a un finale al fotofinish.

Votare è molto semplice: basta andare sul sito Stellenellosport.com e cliccare sull'icona con la scritta "vota". Dopo essere entrati nella sezione dedicata alle votazioni basterà scegliere le categorie che si intende votare.

Al momento le prime tre posizioni nella classifica sono monopolizzate dalle 2 ruote con il campione di endurance Nicolò Canepa in testa con poche decine di voti di vantaggio sulla giovane trialista Alex Brancati, terza posizione per l'esordiente in Moto 3 Riccardo Rossi.

Ecco l'elenco completo degli atleti in nomination per il Trofeo Primocanale Motori:

Canepa Nicolò [Motociclismo, Endurance] - Motociclista genovese classe 1988, iridato nel 2007 su Ducati nella categoria Superstock e nuovamente iridato nel 2017 nel mondiale endurance su Yhamaha. Tra i due titoli Canepa ha mostrato le sue doti in tutte le categorie a due ruote su pista dalla Superbike alla Moto Gp. Nel 2017 è diventato anche il primo italiano a vincere il Bol D'Or, una sorta di "24 ore di Les Mans" delle due ruote.

Arena Nicola [Automobilismo, Rally WRC] - Nato a Genova il 10/12/1968 esordisce nel mondo dei rally, come navigatore, nel 1988 e ha disputato oltre 450 gare. Arena è uno dei navigatori più esperti è conosciuti anche a livello internazionale. Negli anni il navigare genovese ha preso parte ad innumerevoli gare del mondiale rally affiancando piloti di tutte le nazionalità.

Brancati Alex [Motociclismo, Trial] - E'una millennial ed è campionessa del mondo di trial nella propria categoria. Alex Brancati, classe 2001, è nata a Isola del Cantone e fin da piccolissima si avvicina al mondo delle due ruote. Da tempo presenza fissa in campionati italiani europei e mondiali nel 2018 ha colto l'alloro iridato vincendo la Coppa del Mondo di Trial 2. Alex Brancati fa anche parte della selezione talenti azzurri della Federazione Motociclistica Italiana .

Andolfi Fabio [Automobilismo, Rally WRC] - 25anni, savonese grande promessa del rallismo italiano. Il pilota ponentino dopo un'esordio sulle due ruote si avvicina al mondo dei rally, passione di famiglia. Dopo alcuni anni di apprendistato sulle strade liguri e del nord italia Andolfi è entratro a far parte dell'Aci Team Italia per disputare il Campionato del Mondo WRC 2. Qulla del 2018 è stata la stagione d'esordio nel WRC. Il pilota savonese, fresco vincitore della Ronde Val Merula, è stato confermato anche per il 2019 nel WRC 2.

Gerini Maurizio [Motociclismo, Enduro Dakar] - Il "Dakariano" nato a Chiusanico in provincia di Imperia ha 33 anni e dopo una lunga carriera nel mondo dell'enduro si è avvicinato alla disciplina dei rally-raid, arrivando ad affrontare la madre di tutti raid: la Dakar. Nel 2018 Gerini ha colto nella gara peruviana (erede delle Dakar africane) una grandissima 15 posizione che lo classifica come miglior italiano e vincitore del trofeo Marathon (riservato alle moto derivate dalla serie).

Rossi Riccardo [Motociclismo, Moto 3] - Ancora un millenial genovese nelle due ruote, Riccardo Rossi Classe 2002, ha mosso i primi passi in moto a soli nove anni, vincendo all'esordio la sua prima gara. Fino ad oggi le affermazioni non sono mancate sia in campo italiani che europero. Nel 2019 il grande salto, Riccardo Rossi sarà il primo ligure a prendere parte al Mondiale Moto 3 con il team Gresini.

Alessandro Polini [Automobilismo, Slalom] - Sulla macchina aveva scritto "Italian birillo Champion" Alessandro Polini è stato il primo ligure campione italiano assoluto di Slalom in salita. Nel 2010 a bordo del suo prototipo di A112 con motore motociclistico Suzuki ha sbaragliato la concorrenza cogliendo il titolo nazionale. Polini è un punto fermo nei motori non solo come pilota ma anche come preparatore ed organizzatore.

Stefano Bastogi [Automobilismo, Drifting] - Chiavarese, fin da bambino appassionato dei motori inizia a 8 anni con il motocross, costruendosi un'ottima carriera tra le due ruote. Bastogi è stato tra i primi italiani a credere funambolico Driftig, specialità che prevede auto potentissime (circa 1000 Cv) sfidarsi a suon di traversi. Stefano Bastogi è diventato un punto di riferimento italiano e non solo per la disciplina, laureandosi Campione Italiano e divenendo un noto preparatore.