Stelle nello Sport: Premio Fotografico Nicali, ecco le 20 "bellissime" promosse dal pubblico

GENOVA - Sono quasi quindicimila i “Mi Piace” espressi dal pubblico di Facebook per la votazione delle 241 fotografie della sesta edizione del Premio Fotografico “Carlo Nicali”, istituito da Stelle nello Sport nel 2013 per ricordare la figura del compianto presidente del Coni Genova. Tante le discipline protagoniste, con immagini di gara e di allenamento. Momenti di gioia e di delusione, con attenzione soprattutto all’attività giovanile. I valori dello Sport in primo piano, per un’iniziativa sposata e condivisa anche da Coni Liguria e Genova, Panathlon, Ansmes Liguria, Miur, Ussi Liguria. Ecco il link https://goo.gl/wKZRfn dove poter visionare i 20 scatti che più sono piaciuti.

La fotografia più apprezzata dalla giuria popolare pone in rilievo la Ginnastica Artistica grazie allo scatto di Jang Olivieri totalizzante 854 “Mi Piace”. Al secondo posto gli sport cinofili di Deiva Marina in copertina grazie a Marta Romagnoli (837), al terzo ancora Ginnastica con Marco Spitaleri (644). Gli altri 17 autori finalisti sono Barbara Alberigo (Triathlon), Marika Ferrero (Ginnastica), Stefano Effori (Taekwondo), Giulia Angelino (Ginnastica), Giorgia Grasso (Ginnastica), Stefano Bianchi (Scherma), Paolo Trucco (Rugby), Marco Trovato (Nuoto), Dario Fumagalli (Football Americano), Eleonora Ferrari (Badminton Special Olympics), Davide Leopardi (Taekwondo), Serena Delfino (Judo), Matteo Rastelli (Pallanuoto), Serena Taccetti (Sport Invernali Special Olympics), Ingris Cavaletti (arti marziali), Nadia Chadid (arti marziali) e Laura Casagrande (baseball).

Appuntamento sabato 19 maggio alle 10:00 in piazzale delle Feste al Porto Antico di Genova (sotto il tendone) per la cerimonia di premiazione. Per tutti i finalisti innanzitutto la “foto” stampata in formato A4 e incorniciata e poi un kit premio con biglietto ingresso Acquario di Genova, cadeaux speciale firmati Panarello, gift card di CoverStore, girocollo in fibra di Stelle nello Sport, kit Alce Nero. La giuria di qualità selezionerà le tre foto da podio tra le venti opere. All’autore della prima foto sarà omaggiato un Viaggio Grandi Navi Veloci con partenza da Genova per la Sardegna o la Sicilia (cabina per 4 persone e passaggio auto). All’autore della seconda foto sarà omaggiato un Viaggio con Genova Rent (meta a scelta in catalogo) con buono del valore di 200 euro. All’autore della terza foto sarà omaggiata una videocamera sportiva.

Il Premio Fotografico Nicali ha ancora una volta registrato un record di partecipazione cobn tante emozioni e una qualità sempre maggiore delle foto iscritte al concorso da tutta Italia. Al seguente link https://goo.gl/Tkyivi potete gustare tutte le 241 fotografie che hanno partecipato alla gara.