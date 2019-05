Stelle nello Sport, Canepa è il primo 're del motorsport' in Liguria

GENOVA - Niccolò Canepa è il primo 're del motorsport' in Liguria. Il pilota genovese si aggiudica il Trofeo Primocanale Motori, un premio che nasce dalla collaborazione tra Stelle nello Sport e Primocanale Motori con l’intenzione di premiare l’atleta ligure che, su due o quattro ruote, viene votato maggiormente dal pubblico. A contendersi il trofeo, una selezione di talenti del panorama ligure provenienti dalle discipline motoristiche più disparate: per le due ruote pista, trial ed enduro; per le quattro ruote rally, slalom e drifting.

Alex Brancati, giovane trialista campionessa mondiale di categoria nel 2018, si è classificata seconda a una manciata di voti da Canepa. In terza posizione un altro giovane, Riccardo Rossi, esordiente nel 2019 in Moto3. Fabio Andolfi, fresco vincitore nel WRC2 del Tour de Corse, è quarto e “primo” tra le quattro ruote.

L’appuntamento per la cerimonia di consegna del trofeo è fissata per venerdì 24 maggio in occasione del 20° Galà di Stelle nello Sport. Una serata che sarà dedicata, così come tutto il progetto Stelle nello Sport, alla Gigi Ghirotti Onlus. Sarà il prof. Franco Henriquet ad aprire sul palco ricordando il nuovo progetto della Ghirotti e, al termine della serata, i volontari raccoglieranno donazioni. Il Galà sarà condotto da Michele Corti e Giorgia Cenni con partecipazione di alcuni testimonial sportivi di livello internazionale e personaggi del mondo della musica e dello spettacolo.

• Canepa Nicolò [Motociclismo, Endurance 28.02% - ( 3185 voti )

• Brancati Alex [Motociclismo, Trial 26.45% - ( 3007 voti )

• Rossi Riccardo [Motociclismo, Moto3 22.42% - ( 2549 voti )

• Andolfi Fabio [Automobilismo, Rally WRC 8.68% - ( 987 voti )

• Polini Alessandro [Automobilismo, Slalom 6.84% - ( 777 voti )

• Gerini Maurizio [Motociclismo, Enduro Dakar 2.82% - ( 320 voti )

• Arena Nicola [Automobilismo, Rally WRC 2.41% - ( 274 voti )

• Bastogi Stefano [Automobilismo, Drifting 2.36% - ( 268 voti )