Stelle nello Sport, al via la 19esima edizione: tante iniziative per la Gigi Ghirotti

GENOVA - Stelle nello Sport taglia il traguardo della 19° edizione. Oggi in Regione Liguria si è alzato il sipario e si sono aperte ufficialmente le votazioni per eleggere gli Atleti e le Società sportive dell’anno. Presenti Ilaria Cavo (assessore regionale allo sport) e Stefano Anzalone (consigliere delegato allo sport), Franco Henriquet (Gigi Ghirotti Onlus), Antonio Micillo (presidente Coni liguria) e una folta delegazione del mondo sportivo ligure e genovese.

Ora sono tutte in corso le attività del progetto che “valorizza lo sport in Liguria”, promosso da LiguriaSport.com e Ansmes sotto l’egida del Coni Liguria e con il prezioso sostegno di Regione Liguria e Comune Liguria. Molteplici gli obiettivi: promuovere i valori dello sport ad una fascia sempre maggiore di popolazione con particolare attenzione al mondo della Scuola, sostenere le Società sportive della Liguria con particolare attenzione alle discipline mediaticamente meno fortunate, promuovere progetti sociali sul territorio, dimostrando che lo Sport è Cultura, e, in particolare, continuare ad aiutare la Gigi Ghirotti, dopo aver raccolto 30.000 euro nel 2017.

BENEFICENZA – Ogni settimana Stelle nello Sport (Primocanale è compagno di viaggio e media partner) vara una Asta Benefica su CharityStars con cimeli di grandi campioni di livello internazionale. Fondi vengono raccolti anche al Galà delle Stelle(venerdì 18 maggio) e nei tre giorni di Festa dello Sport (18-20 maggio) ma in particolare è in arrivo la Serata benefica all’Acquario di Genova. Giovedì 22 marzo appuntamento con i campioni di Genoa e Sampdoria, Virtus Entella e Spezia, ma anche Pro Recco Pallanuoto, Cus Genova Rugby e Cambiaso Risso Running Team. Una serata da non perdere (prenotazioni allo 0103626961, quota di 80 euro donata alla Ghirotti) con un fantastico “Live Show” a cura di Soggetti Smarriti, Andrea Di Marco, Daniele Raco e Andrea Carlini.

VOTAZIONI - Sul sitowww.stellenellosport.com è possibile votare i propri Campioni preferiti e la Società sportiva d’appartenenza. Tra tutti coloro che parteciperanno alle votazioni saranno estratte a sorte 4 magnifiche Crociere Costa. Caccia aperta ai successori, nell’albo d’oro, di Luis Muriel (Rossoblucerchiato-Trofeo Azimut), Francesco Bocciardo (BIG Maschile-Trofeo Erg), Martina Mongiardino (BIG Femminile-Trofeo Villa Montallegro), Alberto Razzetti (Junior Maschile-Trofeo Cambiaso Risso), Greta Piccardo (Junior Femminile-Trofeo Iren), Margherita Baratta (Green-Trofeo Ansaldo Energia) e della Polisportiva Scat (Società-Trofeo EcoEridania). Si vota sino al 7 maggio. I primi 3 atleti e le 10 società più votate saranno premiati sul palco della Sala Maestrale del Porto Antico in occasione del 19° Galà delle Stelle nello Sport venerdì 18 maggio a partire dalle 20:15.

SCUOLE – Il quadro delle attività organizzate per le Scuole Primarie e Secondarie di Primo Grado, in accordo con il MIUR, è sempre più vasto. Più di 30 incontri realizzati con oltre 6000 studenti. Su richiesta degli insegnanti, Stelle nello Sport porta i Campioni negli istituti scolastici, in qualità di testimonial di buone pratiche di vita sportiva e personale, assieme a un’esperta di “Educazione Alimentare” legata allo Sport. Tutto questo nell’ambito del progetto “Una Classe di Valori”giunto nel 2018 alla sua quinta edizione. Ampia, per il secondo anno consecutivo, anche la partecipazione a “Il Bello dello Sport”, concorso di disegno o pensiero dove ogni studente racconta il proprio legame con lo Sport prediletto. Alla Scuola che avrà prodotto il maggior numero di elaborati sarà omaggiato un buono in servizi GenovaRent del valore di 300 euro. Un premio andrà anche ai 48 studenti, tre per ogni “leva”, autori dei migliori elaborati. La premiazione si terrà nel corso della Festa dello Sport (18-20 maggio), il cui venerdì sarà, per tradizione, dedicato alle Scuole (oltre 10.000 nel 2017). Stelle nello Sport proporrà nuovamente l’Olimpiade delle Scuole che, in collaborazione con gli istruttori del Coni, coinvolgerà gli studenti in un percorso sportivo-cognitivo sotto il tendone delle Feste al Porto Antico.

PREMIO FOTOGRAFICO – E’ in corso la 6° edizione del Premio Fotografico Nicali, contest istituito in memoria dello storico presidente del Coni Genova. Chiunque potrà inviare fino a un massimo di 3 foto alla mail foto@stellenellosport.com o sulla pagina www.facebook.com/stellenellosport. C’è tempo fino al 12 aprile, poi scatterà la votazione su Facebook e i 20 autori delle 20 foto che avranno ottenuto i maggiori “Mi Piace” saranno premiati alla Festa dello Sport. Tra queste la Giuria di qualità ne selezionerà 3: agli autori andranno un viaggio GNV per 4 persone in Sicilia o Sardegna, un buono da 200 euro offerto da GenovaRent e una videocamera sportiva.

EVENTI ED ANNUARIO – Sono, a oggi, oltre 600 gli eventi sportivi della stagione 2018 censiti da “LiguriaSport Dove&Quando” (www.liguriasport.com/eventi), il Motore di Ricerca degli Eventi in Liguria realizzato e quotidianamente aggiornato in collaborazione con il Coni Liguria. E tutti gli organizzatori potranno contare su questo nuovo strumento di promozione segnalando il proprio evento alla mail eventi@liguriasport.com. E’ in arrivo a giorni l’undicesimo Annuario Ligure dello Sport, pubblicazione di 448 pagine che fotografa lo Sport ligure dalla A alla Z con i riassunti dei fatti agonistici del 2017, le presentazioni e i calendari delle stagioni sportive 2018. E poi, ancora, numeri, indirizzi, dati e informazioni sull’intero mondo sportivo regionale assieme agli interventi delle Autorità.