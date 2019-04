Stelle nello Sport: 312 scatti in gara per la settima edizione del Premio Fotografico Nicali

GENOVA - Sono 312 gli scatti della settima edizione del Premio Fotografico Nicali 2019, a cura di Stelle nello Sport con il sostegno di Iren Luce, Gas e Servizi. È, come sempre, ampia l’adesione a un’iniziativa che, nel ricordo dello storico Presidente del Coni Genova, mette in rilievo tutti i valori dello sport.

Tantissime le discipline immortalate dai partecipanti: arrampicata, arti marziali, automobilismo, badminton, basket, calcio, canoa, canottaggio, cheerleading, ciclismo, danza, fitness, football americano, ginnastica, golf, motociclismo, nuoto, pallamano, pallanuoto, pallavolo, rugby, scherma, skateboard, sport equestri, sport invernali, sport paralimpici e special olympics, sport da ring, sub, surf, taekwondo, vela. Lo Sport ritratto in momenti di agonismo, con la gioia dei successi e delle premiazioni ma anche con la delusione e le sconforto delle sconfitte. Tanto spazio anche alle attività promozionali con l’entusiasmo di bambini e bambine fotografati mentre vivono la pratica sportiva come opportunità di divertimento.

Tutte le 312 foto partecipanti sono in votazione nell'album creato sulla Pagina Facebook di Stelle nello sport "7° Premio Fotografico Carlo Nicali-Iren" ( CLICCA QUI PER VEDERLE E VOTARE ) fino alle ore 12 del prossimo 30 aprile. Gli autori delle 20 foto più apprezzate riceveranno bellissimi regali firmati Stelle nello Sport e Iren Luce Gas e Servizi. Le foto saranno proiettate al Galà delle Stelle, in programma venerdì 24 maggio alle 20:15 nella sala Grecale dei Magazzini del Cotone, e successivamente esposte per un anno intero nella Sala Nicali del Palazzo delle Federazioni del Coni.

La Giuria del Premio, composta da Stelle nello Sport, Coni Liguria e Coni Genova, Panathlon, Ansmes Liguria, Miur, Ussi, Porto Antico, Secolo XIX, Primocanale e Iren Luce Gas e Servizi, selezionerà tra le finaliste le migliori 3 foto ai cui autori saranno omaggiati una e-bike Iren, un Viaggio GNV per 4 persone (cabina più auto) in Sardegna o Sicilia e una videocamera sportiva.

La cerimonia di premiazione dei 20 finalisti e degli autori delle migliori 3 foto si terrà nell’ambito della Festa dello Sport del Porto Antico sabato 25 maggio alle ore 11 sotto il tendone in Piazza delle Feste.