Stasera Viaggio in Liguria con il verde di Montoggio e la festa dei cacciatori

GENOVA - L'appuntamento è alle 21 in diretta su Primocanale e primocanale.it: come ogni mercoledì sera torna Viaggio in Liguria, la trasmisisone dedicata a enogastronomia e territorio.

Tra i temi centrali della serata, il numero zero della festa della caccia a Montoggio: un'occasione per parlare di ambiente, sentieri (nella foto) e territorio di Vallescrivia. Durante il format, grande spazio alle attività immerse nel verde del borgo d'entroterra tra percorsi pedonali, storici e sorprese di vario genere.

In studio non mancheranno la cuoca Valentina Scarnecchia, l'umorismo di Daniele Raco e la saggezza del cucinosofo Sergio Rossi. Nel corso della prima puntata di giugno saranno presenti anche parentesi dedicate a ulteriori argomenti extra valligiani.