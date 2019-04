Stasera Liguria Ancheu: la montagna in dialetto nel ricordo di Damiano Barabino

GENOVA - Appuntamento alle 21 su Primocanale e primocanale.it: come ogni venerdì sera, in diretta, torna Liguria Ancheu. E' il format dedicato al dialetto e alle tradizioni regionali che stasera avrà come argomento principale la montagna.

Il tema sarà affrontato sotto molteplici aspetti. Tra i più gettonati, quelli legati all'Alta Via dei Monti Liguri, alle grandi scalate ma anche al ricordo dell'alpinista Damiano Barabino (nella foto): alla sua memoria, domani, sarà intitolato un convegno organizzato dai cardiologi di Arca Liguria nelle sale del Grand Hotel di Arenzano.

Telefonate aperte per l'intera puntata attraverso il numero verde 800640771, domande in diretta del professor Franco Bampi nonchè l'immancabile lezione. Tra gli altri spunti anche la biblioteca Berio, la poesia e uno speciale angolo dedicato al rapporto molto stretto tra Genova e Londra.