Stasera a Viaggio in Liguria le curiosità di Lorsica e l'Acquedotto della Valbisagno

GENOVA - Speciale appuntamento con Viaggio in Liguria, il format del mercoledì sera, in onda ogni settimana alle 21 su Primocanale e primocanale.it.

Tra i temi della puntata spiccano i focus di Elisabetta Biancalani a Lorsica e dintorni. Tuttavia, in compagnia del cucinosofo Sergio Rossi, ci sarà spazio anche per affrontare ulteriori argomenti come l'Acquedotto della Valbisagno, le iniziative intorno al monte Antola e il rombo dei motori tra Polcevera e Scrivia per lo slalom dei Giovi.

Tutto senza tralasciare l'angolo della solidarietà con la presenza in studio del professor Franco Henriquet, storica guida dell'associazione Gigi Ghirotti.

Parte sorprendente sarà, invece, quella giocata dall'ospite fisso Daniele Raco: il comico di Viaggio in Liguria.