Stasera a Viaggio in Liguria il post mareggiata con i sindaci del Tigullio

GENOVA - L'appuntamento è quello di ogni mercoledì sera alle 21 in diretta su Primocanale: torna Viaggio in Liguria, la trasmissione legata a territorio ed enogastronomia visibile fuori regione anche su in streaming su primocanale.it.

Tra i temi della trasmissione, le riflessioni dei sindaci di Santa Margherita e Rapallo sul post mareggiata. Spazio anche alle attività ricettive del Tigullio e alla cultura con una speciale mostra fotografica tuttora in corso nel cuore di Genova.

Non sarà in studio, ma interverrà da Matera nella nuova veste di inviato, il cucinosofo Sergio Rossi per un parallelo tra la città europea della cultura e il capoluogo ligure che quel titolo l'ha esposto 14 anni fa.

La cucina della serata sarà curata dal ristorante varazzino del Boma. Ancora da ponente, i servizi di Elisabetta Biancalani legati a esperienze contadine sulle alture di Cogoleto. Il comico Raco? Nella puntata dicembrina riceverà una speciale promozione.