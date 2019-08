Sponsor di maglia, blucerchiati ultimi in A per ricavato

GENOVA - La Sampdoria ricava dagli sponsor di maglia 500mila euro stagionali, un introito che la colloca all'ultimo posto tra le 20 squadre di serie A. La squadra blucerchiata, con Genoa Lazio e Spal, è una delle quattro che non ha un "main sponsor".

Dei quattro spazi disponibili in base ai regolamenti di Lega, la Sampdoria ne ha finora concessi soltanto due, a Invent (co-sponsor) e Ibsa (retro della maglia), per un corrispettivo di mezzo milione di euro. La tendenza generale è al ribasso, in una graduatoria che vede il Sassuolo primo per effetto dei 18 milioni versati dalla proprietà tramite Mapei.

Un'eventuale nuova gestione della Sampdoria dovrà occuparsi afondo anche di come riaccendere l'interesse commerciale per la "maglia più bella del mondo".