Spezia, ecco il cammino nella nuova serie B

LA SPEZIA - Inizierà in trasferta in Veneto, come lo scorso anno, il cammino dello Spezia in serie B: dodici mesi fa era il Penzo di Venezia, stavolta l’esordio sarà al Tombolato di Cittadella. Si tratta della terza volta consecutiva che il Picco non abbraccerà i suoi beniamini alla prima di campionato.

La squadra bianca dovrà anche sfatare un tabù, trovare i tre punti all’esordio. L’ultimo successo risale addirittura al 2012 quando un gol di Sansovini decise la gara conto il Vicenza terminata 2-1.

Per i bianchi il bagno di folla avverrà il 30 agosto, quando al Picco scenderà in campo il Crotone allenato da una vecchia conoscenza, Giovanni Stroppa. Dopo la prima sosta per le Nazionali, prevista l’8 settembre, sulla strada dello Spezia ci sarà il Pordenone (al primo anno in B) con la gara in programma alla spettacolare Dacia Arena di Udine.

Settembre si chiuderà per lo Spezia al Picco contro il Trapani e per Vincenzo Italiano si tratterà di una sfida molto particolare in quanto l’anno scorso ha guidato i siciliani alla conquista della serie B.

Le difficili sfide con le squadre retrocesse si giocheranno il 29 ottobre a Empoli, il 2 novembre in casa contro il Chievo e il 22 dello stesso mese al Picco contro il Frosinone.

E poi i derby, le partite che accendono l’entusiasmo dei tifosi: 9 novembre trasferta da brividi all’Arena Garibaldi di Pisa, 7 dicembre in casa contro il Livorno e nel boxing day del 26 dicembre trasferta a Chiavari contro l’Entella.