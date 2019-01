Spese pazze in Liguria, la Corte dei Conti condanna 10 ex consiglieri del Pd

GENOVA - I giudici della Corte dei Conti della Liguria hanno condannato a risarcire quasi 50 mila euro 10 ex consiglieri regionali del Pd. Tra questi c'è il senatore e segretario regionale del partito Vito Vattuone. Gli altri sono Michele Boffa, Lorenzo Basso, Ubaldo Benvenuti, Franco Bonello, Ezio Chiesa, Luigi Cola, Antonino Miceli, Mirella Mosca, Moreno Veschi.

I fatti contestati riguardano i rendiconti dei primi 5 mesi del 2010. La procura contabile contestava spese che non sarebbero state adeguatamente giustificate o considerate non inerenti all'attività politica, come generi alimentari, rimborsi per utenze telefoniche, viaggi, acquisto di cellulari, pernottamenti, ristoranti. Il rendiconto del 2010 del gruppo Pd, sarebbe stato approvato dal capogruppo Boffa e dagli altri "senza il necessario controllo".

I giudici hanno condannato gli ex consiglieri a risarcire il danno con importi diversi, il risarcimento maggiore, oltre 12 mila euro, è stato chiesto a Bonello.