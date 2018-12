Spacciavano hashish insieme: arrestati padre e figlio

GENOVA - Padre e figlio stavano viaggiando su un furgone con un 1,5 kh di hashish. Poi a seguito di un controllo casuale, è scattato l’arresto. È accaduto ieri sera in Piazza Vittorio Veneto, nel corso di un servizio di perlustrazione.

I carabinieri hanno fermato un furgone per un normale controllo di routine. Dopo aver chiesto al conducente patente e libretto, hanno notato un eccessivo nervosismo di padre e figlio. Per questo hanno deciso di approfondire l'esame del mezzo, anche perché i due, catanesi residenti a Genova, risultavano pregiudicati. Così all’interno del furgone è stata scoperta una busta con due panetti di hashish. I due, 74 e 52 anni, sono stati immediatamente arrestati per spaccio di stupefacenti.