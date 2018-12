Solfiti nei gamberetti in salamoia di una ditta genovese: "Pericolosi per gli allergici"

GENOVA - Attenzione in particolare per gli allergici ai gamberetti precotti in salamoia prodotti da una ditta genovese: Le analisi hanno evidenziato che contengono solfiti che sono estremamente pericolosi per i soggetti sensibili.

A seguito di analisi di laboratorio effettuate dal servizio veterinario di Asl3 - si legge in una nota della Regione Liguria - risulta che il prodotto "gamberi precotti in salamoia", commercializzati dalla ditta Riunione Industrie Alimentari Srl con sede in Genova, non è conforme per allergeni (solfiti) non dichiarati in etichetta.

Si allertano i consumatori che avessero acquistato il prodotto a non consumarlo e riportarlo al più presto al punto vendita o alla più vicina sede della Asl, in quanto "estremamente pericoloso per i soggetti sensibili".

L'allarme è stato lanciato da Alisa, attraverso la Struttura Complessa per la Sicurezza Alimentare che ha immediatamente inserito e validato nel sistema IRASFF Rapid Alert System for Food and Feed (portale europeo delle allerte) l'informazione e ha allertato contemporaneamente il nodo nazionale presso il Ministero della Salute e le altre regioni interessate al ritiro del prodotto (Calabria, Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto).

La ditta sta provvedendo al ritiro del prodotto dal commercio.