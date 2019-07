Sole e temperature miti, ecco le previsioni per il weekend in Liguria

GENOVA - Weekend di bel tempo in Liguria. Quello che sta per iniziare sarà infatti un fine settimana caratterizzato dal cielo sereno e temperature miti da Ponente a Levante della regione. Sabato 20 luglio il cielo sarà poco nuvoloso con il termometro che resterà intorno ai 30 gradi di massima e i 20 di minima la notte. Vento debole da Sud. Domenica invece le temperature saliranno di qualche grado ma il cielo resterà sempre quasi totalmente sgombro, giusto qualche nube bassa sulla costa. Si attende dunque una due giorni in cui le spiagge delle riviere liguri verranno letteralmente prese d'assalto dai turisti in arrivo soprattutto da Francia, Piemonte e Lombardia.

- LE PREVISIONI:

SABATO 20 LUGLIO:

Nubi basse al mattino lungo le coste, ma in via di attenuazione. Bel tempo sul resto della regione; nel pomeriggio non si esclude qualche temporale estivo sulle Alpi Liguri e nel gruppo Trebbia-Aveto, in attenuazione in serata, soleggiato in genere lungo la fascia costiera. Venti Deboli meridionali, mari generalmente poco mossi. Temperature stazionarie.

DOMENICA 21 LUGLIO:

Velature in transito da nord-ovest e qualche nube bassa lungo la costa al mattino, in via di attenuazione. In generale aumento delle temperature massime mentre le minime della notte resteranno invariate.