Sognando l'oro olimpico, la dedica di Fede Brignone alla "sua" Savona

SAN VIGILIO DI MAREBBE - Via il conto alla rovescia verso l'Olimpiade invernale in programma nella contea di Pyeongchang in Corea del Sud dal prossimo 9 febbraio. Grande aspettative soprattutto per le atlete degli sci azzurro, una compagine in cui spiccano due campionesse legate in larga parte alla Liguria. I nomi sono quelle delle polivalenti Federica Brignone e Marta Bassino.

La prima è valdostana e da parte di padre ha origini savonesi: "Una terra che porto nel cuore come la vostra cucina, dal pesto alla focaccia. Poi, per me, appassionata di arrampicata, una roccia come quella finalese non l'ho mai trovata altrove". La seconda è cresciuta a Borgo San Dalmazzo con una preparazione maturata sulle piste di Limone: "Ma abbiamo casa ai Balzi Rossi e per me la Liguria è il mare". Entrambi partono in direzione Asia con il ponente nel cuore inseguendo il sogno di una medaglia olimpica.

Ai microfoni di Primocanale non si sottraggono all'imminente sfida, benedetta anche dalla leggenda Alberto Tomba: "Grande fiducia per loro e per Sofia Goggia". L'ex campione del mondo, poi, in tema di Liguria ricorda Portofino e Alassio, ma al tempo stesso sottolinea la fragilità del territorio: "Non bisogna parlare di quella terra soltanto durante le emergenze climatiche. Bisogna lavorare perché le tragedie del passato non tornino".