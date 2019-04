Sindacati, ecco due nuovi sedi della Cisl a Sestri Ponente e Recco

GENOVA - La Cisl in Liguria ha da oggi due nuove sedi. La prima a Genova Sestri Ponente in via Caterina Rossi, l'altra a Recco (Ge) in via Massone a

pochi passi dal centro della cittadina rivierasca.

Gli uffici della sede del ponente genovese, molti dei quali già in attività da alcuni mesi, sono stati ampliati, implementati nei servizi e nel personale, e da oggi lavorano a pieno regime. Entrambe le sedi mettono a disposizione dei lavoratori e dei pensionati i propri servizi in ambito fiscale, di assistenza sociale, consulenza legale e di supporto per gli immigrati. Sia quella di Sestri Ponente che quella di Recco contano infatti, oltre le leghe dei pensionati,

numerosi sportelli del Caf (centro di assistenza fiscale), del patronato Inas, ufficio legale e vertenze, Anolf (servizio immigrati).