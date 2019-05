Servizi in spiaggia e acqua pulita, Liguria regina d'Italia con 30 Bandiere Blu

SANREMO - Servizi turistici, acqua pulita, spiagge ordinate: La Liguria è la miglior regione d'Italia. Sono ben 30 le località della nostra regione che hanno ottenuto la Bandiera Blu, il prestigioso riconoscimento assegnato dalla Ffe (Foundation for Environmental Education). Tre new entry: Imperia, Riva ligure e Sanremo.

In totale in Italia sono 183 i comuni costieri a cui è stata asegnata la Bandiera Blu, otto in più rispetto ai 175 dello scorso anno: sono 12 i nuovi ingressi, mentre 4 sono usciti. A ruota della Liguria ci sono Toscana, con 19 località, Campania rimane a 18 Bandiere, seguono le Marche, che perdono due Bandiere, ma segnano un nuovo ingresso. La Sardegna è presente con 14 località, con un nuovo ingresso. La Puglia conquista una nuova località e raggiunge 13 Bandiere, perdendone due. La Calabria va a quota 11 con due nuovi ingressi, mentre l'Abruzzo sale a 10, con l'ingresso di un lago. Il Lazio arriva a 9, con una nuova entrata, il Veneto conferma le sue 8 Bandiere.