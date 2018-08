Senza Praet la Sampdoria cerca il colpo a Udine

GENOVA - La Sampdoria con Praet e Regini ancora a parte sta preparando la trasferta di Udine. A seguito della tragedia di Ponte Morandi, con i blucerchiati che non hanno giocato con la Fiorentina, al “Friuli” esordiranno in questo torneo di serie A. Una trasferta particolare per quanto sta vivendo Genova che a livello di tifoserie nazionali sta ricevendo tanto incoraggiamento.

Quagliarella e compagni ad Udine non saranno soli perché saranno seguiti da alcune centinaia di tifosi tra cui i club Junior Carboni, Fieri Fossato e Levante Palombo. Dirigerà l’incontro La Penna di Roma.