Se Rixi lasciasse il governo sarebbe un problema per Genova

Le dichiarazioni del Vice Premier Di Maio secondo il quale in caso di condanna di Rixi per il processo “spese pazze” (sentenza attesa per fine maggio) lo stesso dovrà lasciare il Governo, rappresentano un’altra brutta notizia per Genova e la Liguria.

Preciso: non mi permetto assolutamente di discutere quello che decideranno i giudici, ma guardo un altro aspetto: la straordinaria squadra composta da Sindaco-Commissario, presidenti di Regione, Autorità Portuale, Camera di Commercio, ha come terminale, per il bene del nostro territorio, il Vice Ministro competente, seduto per una volta al posto giusto per accelerare i ritardi decennali sulle infrastrutture.

Un Vice Minustro che, posso dirlo anche vista la mia esperienza in Commissione Trasporti, conosce veramente bene i temi determinanti per far ripartire le infrastrutture ed ha il ruolo per farlo.

Se a fine maggio dovesse andare tutto storto e dovesse lasciare il Governo sarebbe un gran brutto colpo per tutti noi genovesi e liguri. Tutto qui. Un malessere e una preoccupazione che ho sentito in modo forte e desideravo rendere partecipi i nostri lettori.