Scuola pericolante chiusa ad Andora: riapre a tempo record

ANDORA - Riapre a tempo record la scuola secondaria di primo grado 'Benedetto Croce', dopo soli sei mesi di lavori e 1,5 mln di euro di investimenti. L'istituto era stato chiuso nel maggio scorso perché non era sicuro: il rischio era quello di crollo, per carenza di calcestruzzo nei pilastri.

Si tratta del primo lotto di un intervento complessivo che vale circa 5 mln di euro, già finanziati esclusivamente con fondi comunali anche grazie a una apertura di patto verticale da parte della Regione Liguria che ha permesso lo sblocco di fondi comunali per 1 mln e 400 mila euro. L'inaugurazione avverrà lunedì 5 febbraio, alle ore 10.30.

"Abbiamo investito esclusivamente fondi comunali - ha detto il sindaco di Andora Mauro Demichelis con orgoglio - non potendo accedere ad alcun aiuto statale. Se volevamo intervenire subito non avevamo scelta. Bene hanno fatto Anci e Upi a sollevare il problema, chiedendo un incontro con il ministro dell'Istruzione Fedeli e delle Infrastrutture Delrio. All'impegno economico del Governo, purtroppo non corrisponde una effettiva semplificazione delle procedure".