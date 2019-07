Sciopero nazionale dei trasporti, bus e treni fermi: ecco come in Liguria

GENOVA - Si prevedono disagi oggi anche in Liguria per la giornata di sciopero proclamata oggi da Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti hanno dichiarato un’intera giornata di sciopero nei trasporti: lavoratrici e lavoratori del trasporto pubblico locale, ferroviario, merci e logistica, marittimo e porti, autostrade e autonoleggio, incrociano le braccia per lanciare un allarme al Paese. Filt Cgil Fit Cisl Uil trasporti lamentano «la mancanza totale di interlocuzione con il Governo: senza investimenti, il Paese e la Liguria non possono ripartire».

In Liguria oggi previsti presidi unitari ai varchi portuali a Genova e La Spezia e sotto le Prefetture di Genova e Savona.

Ecco tutte le modalità mentre il trasporto aereo si fermerà il 26 luglio dalle ore 10 alle ore 14.

Trasporto pubblico locale (bus, ascensori, metro, funicolari)

Amt a Genova

Personale Viaggiante e Graduato dalle 11.30 alle 15.30

Tutto il personale operante su turni dalle 11.30 alle 15.30

Personale operante su turno intermedio, la seconda parte del turno

Personale esentato come da accordi aziendali vigenti

Ferrovia Genova/Casella

Personale Viaggiante e Graduato dalle 11.30 alle 15.30

Restante personale, la seconda parte del turno

Personale esentato come da accordi aziendali vigenti

Atp Esercizio, Seal (Tigullio) e Tdc Srl

Personale Viaggiante e Graduato dalle ore 10.30 alle ore 14.30

Personale addetto alla biglietterie dalle ore 10.30 alle ore 14.00

Restante personale, le ultime 2 ore del turno

Personale esentato come da accordi aziendali vigenti

Tpl Linea – Savona

Personale viaggiante e Graduato dalle ore 10.15 alle ore 14.15

Restante personale, le ultime 2 ore del turno

Personale esentato come da accordi aziendali vigenti

Rt Spa - Imperia e Rtl Srl

Personale Viaggiante e Graduato dalle ore 11.00 alle ore 15.00

Restante personale, le ultime due ore del turno mattinale,

le prime due ore del turno pomeridiano

Personale esentato come da accordi aziendali vigenti

Atc Esercizio Spa - La Spezia, Seal Srl - Borghetto Vara e Cooperativa Manario (Riomaggiore)

Personale Viaggiante e Graduato dalle ore 11.00 alle ore 15.00

Biglietterie dalle ore 11.00 alle ore 15.00

Restante personale, le ultime quattro ore del turno

Personale esentato come da accordi aziendali vigenti

Treni

Otto ore di sciopero per i lavoratori delle attività ferroviarie. Treni regionali sciopero dalle ore 9 alle ore 17, servizi minimi garantiti per le lunghe percorrenze.

Appalti ferroviari, stazioni, uffici e servizi accessori:

turno a giornata: primo mezzo turno del turno di lavoro

per chi effettua mattino e notte, primo mezzo turno della mattina

per chi effettua la notte 24/25: primo mezzo turno, massimo fino alle 24.00

per chi effettua la notte 23/24: nessuna astensione

Personale viaggiante: ristorazione a bordo treno: primo mezzo turno del turno lavoro.

Settore marittimo

Collegamenti Isole maggiori:

Personale amministrativo: intero turno

Personale viaggiante: da mezz'ora prima delle partenze del 24 luglio 2019, dalle 00.00 alle 24.00 del 24 luglio 2019 con esclusione delle linee/servizi essenziali come individuate dalla legge 146/1990

Collegamenti Isole minori:

Personale amministrativo: intero turno

Personale viaggiante: dalle 00.00 alle 24.00 del 24 luglio 2019 ad esclusione delle linee/servizi essenziali come individuate dalla legge 146/1990

Navi traghetto e Navi da carico presenti nei porti nazionali, ritardi di 24 ore alla partenza della nave;

Amministrativi, operai, biglietterie, personale in servizio giornaliero ed in turistica: astensione di 8 ore;

Servizi tecnico-nautici (Rimorchio portuale, Ormeggio, Battellaggio e Pilotaggio): astensione dell'intero turno per un massimo di 12 ore, del giorno 24 Luglio.

Porti

24 ore dalla mezzanotte del 23 e sino alla mezzanotte del 24.

Lavoratori Porti dipendenti/soci delle imprese artt. 16, 17 e 18 Legge 84/94, dipendenti Autorità di Sistema Portuale intera prestazione giornaliera; lavoratori Guardie ai Fuochi, Ormeggiatori e barcaioli intera prestazione giornaliera fino ad un massimo di 12 ore.

Trasporto merci e logistica

Sciopero di 4 ore per le aziende che effettuano anche indirettamente servizi pubblici essenziali.

Sciopero articolato secondo le modalità definite a livello territoriale per tutte le altre aziende.

Autostrade Filt Cgil Fit Cisl Uiltrasporti

Tutto il personale intero turno

Personale turnista dalle 6 del 24 sino alle 6 del 25 luglio

Concessionarie di Autostrade e Trafori

Personale sottoposto alla legge 146/90 ultime 4 ore del turno, restante personale intero turno/prestazione