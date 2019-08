Scatta l'ora del controesodo, sulle autostrade è 'bollino rosso'

GENOVA - E' ufficialmente iniziato il controesodo d'agosto. Per tutta la giornata di domenica 18 continueranno infatti i rientri dalle località di villeggiatura verso le grandi città. Proprio per questo oggi sulle strade e autostrade della Liguria la giornata è identificata con il 'bollino rosso'.

Rischio code, rallentamenti e lunghi tempi d'attesa molto alto. In Liguria le code maggiori attese tra la A10 e la A7. Buona parte dei tanti turisti che in questi giorni hanno scelto le località di villeggiature delle due riviere per trascorrere le loro vacanze infatti si rimetteranno in viaggio verso casa. Già nella gironata di sabato diverse code nell'arco della giornata hanno interessato le autostrade liguri.

Resta in vigore il divieto di transito per i mezzi pesanti, dalle 7 alle 22. Anas in tutta Italia ha dislocato sulla propria rete di competenza 1.100 automezzi, 5236 telecamere fisse, 1004 pannelli a messaggio variabile e 2.500 addetti. Monitoraggio e assistenza pronto intervento verranno gestiti con 200 operatori, che operano in affiancamento alla Polizia Stradale. Numero unico 800.841.148 del Servizio Clienti Anas per parlare con un operatore 24 ore su 24 e avere informazioni sulla viabilità oppure, digitando il tasto cinque, per avere una panoramica sullo stato del traffico sulla rete.

- GLI AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO:

7.45 - Rallentamenti nell'area portuale di Genova san Benigno per l'uscita dei mezzi dai traghetti in arrivo.

7.30 - Al momento situazione regolare su tutti i tratti di autostrada della Liguria