GENOVA - Difficile rientro in treno per i tanti che hanno deciso di passare il giorno di Pasquetta nel levante della Liguria. Diverso convogli regionali in partenza da Sestri Levante e La Spezia hanno accumulato ritardi che variano dai 10 ai 25 minuti.

Ma il problema non è solo dei ritardi ma anche della tantissima gente che aspetta nelle principali fermate della costa i treni. Convogli letteralmente presi d'assalto dai tanti turisti che rientrano verso Genova.