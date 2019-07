Savona calcio, Patrassi: “Obiettivo il professionismo”

SAVONA - Nella Sala Rossa di Palazzo Sisto, i nuovi proprietari del Savona si sono presentati alla città. La cordata dei milanesi, guidata da Roberto Patrassi, può dunque cominciare ufficialmente l'avventura in Liguria.

“Il mio rapporto con il Savona è nato quasi per caso, quando alcuni amici mi hanno chiesto di iniziare un percorso nel calcio dilettantistico. Savona è una piazza importante per la sua storia calcistica e per gli impianti presenti”, ha commentato Roberto Patrassi, guida della cordata milanese che ha acquistato il Savona calcio, nel corso della conferenza stampa di presentazione. L'ex responsibile del settore giovanile del Milan ha svelato anche le sue idee per il futuro, dal settore giovanile al ritorno nel prfessionismo: "Il Savona calcio non appartiene a noi, ma appartiene alla città. Ecco perché mi metto al servizio dei Savona e dei tifosi, per dare un valore aggiunto allo sport locale e far tornare grandi i colori biancoblu. L’importante, ora, è iniziare un percorso condiviso e in sinergia con amministrazione e associazioni. Il nostro progetto è semplice: non esiste una buona squadra senza un buon settore giovanile. Lo sport deve essere di qualità, deve essere per tutti, deve apportare qualcosa. Credo che Savona abbia le giuste caratteristiche per poter tornare a essere - sportivamente parlando - capoluogo di provincia. Non me ne vogliano i vicini di casa. Il nostro obiettivo è passare dal dilettantismo al professionismo".

Si è espresso anche Christian Papa, direttore sportivo del Savona calcio: “Sono onorato ed emozionato di tornare a Savona dopo tanti anni, in questa piazza che mi ha insegnato tanto. Tutta la società si impegnerà al massimo. Il tempo è poco e lo sappiamo: abbiamo 4 giorni per completare il mercato, ma noi abbiamo tanta buona volontà e voglia di fare bene. L’obiettivo è chiaro, il lavoro sarà tanto, ma noi ci siamo”.

Su allenatore e tempistiche per l’organico ancora nessuna dichiarazione. Il tutto dovrebbe essere fatto entro venerdì, giorno della chiusura. Grande attesa per i nomi dei giocatori e dell’allenatore.