Sassuolo-Sampdoria, finale: 1-0

SASSUOLO - SECONDO TEMPO

48' Finisce qui: Sassuolo batte Sampdoria 1-0 al Mapei Stadium

46' Due minuti di recupero

43' Cambio per i neroverdi: entra Ragusa per Berardi

40' Samp: fuori Praet, entra Stijepovic

37' Il Sassuolo attacca

33' Partita scialba, la Samp non reagisce al gol subito

23' GOL! Il Sassuolo passa in vantaggio con Politano servito da Duncan tiro potente e angolato a pochi metri da Viviano che si fa sorprendere. 1-0 al Mapei.

21' Fuori Quagliarella, dentro Caprari

19' Grande parata di Viviano che blinda ancora il risultato

18' Partita senza acuti, la manovra della Samp è troppo sterile

9' Berardi ferma Ramirez a centrocampo con un fallo, sanzionato dall'arbitro con un cartellino giallo

6' Conclusione schiacciata di Duncan, palla fuori

1' Giampaolo cambia: Ramirez entra, esce Barreto

PRIMO TEMPO

47' Finisce qui il primo tempo

45' Ancora da Berardi un tiro pericoloso che esce di poco a lato

41' Duncan spreca malamente una grossa occasione di fronte a Viviano, il risultato è un tiro che non crea pericoli

39' Altra parata senza problemi per Viviano

32' Tiro debole nelle mani di Viviano, il Sassuolo non sfrutta il contropiede

27' Super slalom di Berardi che fa tutto da solo, si accentra, tira ma trova il colpo di reni di Viviano. Poi ancora Sassuolo e tiro deviato in corner.

20' Entra Peluso al posto di Dell'Orco

19' Dell'Orco si fa male da solo mentre rinvia un pallone

13' Fallo in attacco, il Sassuolo riparte

12' Primi minuti senza particolari occasioni, entrambe le squadre sono attente a non subire

1' Iniziata la gara al Mapei Stadium

Continua fino all'ultimo respiro la corsa della Samp verso un piazzamento utile per l'Europa League. Prossimo appuntamento, con fischio d'inizio alle 18, al Mapei Stadium di Reggio Emilia dove il Sassuolo vuole ottenere punti per mettere la salvezza in cassaforte. Giampaolo conferma la formazione vincente contro il Cagliari, con le novità Andersen e Kownacki e Praet trequartista.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Sassuolo: Consigli; Lemos, Acerbi, Dell'Orco; Rogerio, Duncan, Sensi, Missiroli, Adjapong; Politano, Berardi.

Sampdoria: Viviano; Bereszynski, Silvestre, Andersen, Sala; Barreto, Torreira, Linetty; Praet; Quagliarella, Kownacki.