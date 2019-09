Sassuolo-Sampdoria 4-1, la cronaca live

GENOVA - Sampdoria in trasferta a Reggio Emilia contro il Sassuolo per riscattare il deludente debutto casalingo con la Lazio. E' cambiata la formazione rispetto a quanto annunciato nei giorni scorsi da Di Francesco.

LA CRONACA IN DIRETTA

88' Palo per il Sassuolo, match difficile fino all'ultimo per i blucerchiati

66' GOAL di Quagliarella su rigore. Ekdal ha guadagnato il dischetto poiché ha subito fallo in area. E Fabio non sbaglia.

60' Entra Caprari per Ramirez

53' Esce Jankto, entra Barreto

47' GOAL di Traore

Riprende a Reggio Emilia

45' ESPULSIONE, SAMP IN 10: Piede a martello di Vieira su Peluso e viene rimandato negli spogliatoi

42' GOAL Ancora Berardi firma la tripletta, un goal angolato alla Suso: rasenta il palo e ancora il tuffo di Audero non riesce a bloccare la palla

35' GOAL Doppietta di Berardi, che raccoglie il traversone di Duncan e con un colpo di testa la infila in porta. Audero vola ma non fa in tempo.

29' GOAL di Berardi, la Sampdoria è in svantaggio a Reggio Emilia: dopo un lungo assedio blucerchiato, il Sassuolo riesce a filtrare e a guadagnare l'1 a 0.

28' Muldur cerca di guadagnare un calcio d'angolo ma la palla finisce sul fondo

26' intervento falloso di Oblang su Ramirez

22' ripartenza del Sassuolo che viene interrotta da un intervento in scivolata di Jankto

21' Bel tiro di Vieira, ma le mani di Consigli sono pronte a salvare il risultato

16' Ammoniti Duncan e Colley

12' prova la conclusione dalla distanza Ekdal, Consigli ribatte la palla, Beresnisky prova a toccarla ma è in posizione fuorigioco

7' Doppia occasione per Quagliarella: prima una girata di Quagliarella su cross di Ekdal ma la palla finisce di poco sopra la traversa, poi attacca ancora, ma si trova in posizione di fuorigioco

6' Sassuolo spreca una punizione

LE FORMAZIONI

SASSUOLO (4-3-1-2): Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Peluso; Duncan, Obiang, Locatelli; Traoré; Berardi, Caputo. All:. De Zerbi.

SAMPDORIA (4-3-3): Audero, Bereszynski, Murillo, Colley, Murru; Vieira, Ekdal, Leris; Ramirez, Quagliarella, Jankto. Allenatore: Di Francesco.

A disposizione: Falcone, Avogadri, Augello, Chabot, Linetty, Barreto, Bonazzoli, Depaoli, Caprari, Thorsby, Gabbiadini, Ferrari.

ARBITRO: Pairetto di Nichelino. Assistenti: Caliari di Legnago e Mastrodonato di Molfetta. Quarto ufficiale: Maggioni di Lecco. VAR: Chiffi di Padova. AVAR: Cecconi di Empoli.