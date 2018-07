Santa Margherita diventa il set di "Murder in Mistery", film di Netflix con la coppia Aniston-Sandler

SANTA MARGHERITA - Una Liguria che si fa set cinematografico per qualsiasi genere di film: dopo “I Moschettieri del Re” a Palazzo Reale, adesso è il turno di Santa Margherita con la produzione Netflix “Murder in Mistery”. Una commedia “noir” che vede come protagonisti Jennifer Aniston e Adam Sandler. I due attori sono già arrivati allo Splendido di Portofino, per godersi qualche ora prima dell’inizio delle riprese. E c’è chi si aggira per Santa e Portofino nella speranza di fare un selfie con uno dei due amatissimi protagonisti, che hanno già girato assieme “Mia moglie per finta”.

E dalla prossima settimana quasi 150 liguri sono stati ingaggiati come comparse: si tratta della più grande produzione cinematografica internazionale ad arrivare in Liguria negli ultimi 10 anni.

La storia seguirà un poliziotto di New York (Sandler) e sua moglie (Aniston), diventati i primi sospettati dell’omicidio di un vecchio miliardario mentre si trovano in vacanza in Europa. Nel cast anche Luke Evans, Gemma Arterton e Terence Stamp. La regia è di Kyle Newacheck (co-creatore di Workaholics).

Le riprese si svolgeranno a Santa Margherita e nel mare del Tigullio, ma le ricadute economiche e occupazionali saranno notevoli in tutta l’area: un investimento diretto e indotto stimato da Film Commission in oltre 800 mila Euro, circa 3000 pernottamenti alberghieri, assunzione di una dozzina di professionisti liguri e di oltre 120 comparse del territorio.

Una Liguria sempre più apprezzata da registi e anche da grandi marchi: sul fronte degli spot pubblicitari, nel 2018 hanno scelto la Liguria tra gli altri Fiat, Peroni Nastro Azzurro, McDonald’s, facile.it, Allianz e Vogue, senza dimenticare il video di Fabio Rovazzi girato a Genova qualche settimana fa e diventato virale in pochissimo tempo.

Non mancano, però, alcune polemiche: la localizzazione in Liguria, infatti, non sarà “dichiarata” all’interno del film. Sembra, infatti, che l’ambientazione sia quella della Costa Azzurra.