Sanremo 2019, ecco chi sono i cantanti più popolari in Liguria

SANREMO - Pochi giorni al via del Festival di Sanremo numero 69. Primocanale seguirà da vicino tutto quello che è il mondo che circonda la kermesse con i suoi inviati sul posto. Tanti gli artisti giovani e non solo che prenderanno parte al Festival della canzone italiane. Ma qual è la classifica di popolarità dei cantanti in gara? Ecco la classifica per Regione. In Liguria al primo posto c'è Irama, al secondo Achille lauro terza Loredana Bertè.

Irama al top in tutte le aree della penisola, ad eccezione di Lazio e Piemonte, dove lo scettro va a Ultimo. Achille Lauro terzo in Basilicata, Marche, Lazio, Molise, Puglia, Sardegna, Umbria e Valle d'Aosta; stessa posizione per Loredana Bertè in Liguria, Calabria, Sicilia e Trentino Alto Adige. I Negrita strappano il secondo posto in Piemonte e si piazzano terzi nelle altre regioni, eccetto la Campania, dove questo gradino del podio spetta a Nino D'Angelo.

A pochi giorni dal via per Sanremo 2019 (5-9 febbraio), Amazon.it annuncia quali sono gli artisti che hanno venduto più cd e vinili nelle singole regioni italiane e quali sono le aree in cui si concentrano i loro fan, sulla base degli acquisti pro capite di musica su supporto fisico per l'anno 2018. Irama spopola in Abruzzo, mentre i Negrita trovano il fulcro della loro popolarità in Lombardia. La roccaforte dei fan di Nino D'Angelo si conferma la Campania, così come il gruppo salentino Boomdabash trova maggiore concentrazione di appassionati in Puglia. La musica di Anna Tatangelo viene apprezzata principalmente in Calabria, quella di Ghemon in Sardegna, mentre Daniele Silvestri trova il suo primato di vendite in Basilicata.

L'Umbria è la regione in cui si concentrano i fan di Ultimo e Patty Pravo, mentre le vendite di cd e vinili di Motta e Daniele Cristicchi trovano il loro primato nelle Marche. Achille Lauro incontra il suo più ampio pubblico in Valle d'Aosta, seguita da Marche e Sardegna. Sempre in Valle d'Aosta si concentrano le fanbase di The Zen Circus, Enrico Nigiotti, Federica Carta, Arisa, Briga ed Ex-Otago. Dischi e vinili di Einar risultano maggiormente acquistati in Trentino Alto Adige e, a seguire, in Veneto e Lombardia. Sempre il Trentino Alto Adige accoglie il maggior numero di fan di Francesco Renga, Nek, Il Volo e Paola Turci e Shade.