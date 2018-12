Sanremo 2019, annunciati i primi 11 concorrenti "big": dalla Berté a Irama

SANREMO - Prima serata di Sanremo Giovani: e dal Teatro del Casinò di Sanremo il padrone di casa, Pippo Baudo, affiancato dal giovane Fabio Rovazzi, che ha registrato il videoclip della sua ultima canzone di grande successo proprio in Liguria, a Genova.

E sono stati svelati anche i primi 11 big che parteciperanno al prossimo festival di Sanremo dal 5 al 9 febbraio. Vecchie conoscenze come Loredana Bertè, che ha fortemente e caparbiamente voluto il ritorno sul palco dell'Ariston e porta un brano con la firma di Gaetano Curreri, “Cosa ti aspetti da me”, dopo il featuring di quest’estate con Boomdabash. Ci saranno anche vincitori di edizioni passate come Simone Cristicchi (indimenticabile la sua delicata “Ti regalerò una rosa” del 2007), con il brano “Abbi cura di me”, e torneranno anche i tre ragazzi de Il Volo che hanno sbancato nel 2015. Ci saranno Anna Tatangelo con “Le nostre anime di notte” e Ultimo con “I tuoi particolari”. Attesissimi anche Nek che canterà “Mi farò trovare pronto” e Paola Turci “Con l'ultimo ostacolo”.

Ci sarà spazio anche per le nuove realtà come Irama, che ha fatto ballare tanti giovanissimi con la sua “Nera” quest’estate e il rapper Ghemon. E poi due novità per il festival, ma che novità non sono affatto, come Zen Circus e Motta, che si sono guadagnati sul campo il loro posto d'onore al festival (in quota "post" indie).

Tra le giovane promesse ci saranno i vincitori di Sanremo Giovani: Einar, già conosciuto al grande pubblico per la sua partecipazione ad Amici, mentre Federica Abbate, che ha deciso di uscire allo scoperto dopo aver fatto l’autrice di testi per svariati cantanti come Laura Pausini, Eros Ramazzotti, Francesca Michielin, ha conquistato invece il Premio della Critica, assegnato dai giornalisti della sala Stampa presenti al Casinò di Sanremo.

E dopo 7 anni sarà di nuovo Rocco Papaleo a condurre il Dopo Festival. Adesso è attesa per gli altri 11 concorrenti più l’ultimo vincitore di Sanremo Giovani.