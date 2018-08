GENOVA - Matias Silvestre è praticamente un nuovo giocato dell'Empoli. La trattativa è ormai conclusa.

Al difensore classe '84 è stato offerto un contratto da un anno, con opzione per il secondo. L'argentino ha accettato e si trasferirà in Toscana. Per lui la scorsa stagione 37 presenze e un gol tra campionato e Coppa Italia.