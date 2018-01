Sampdoria, Quagliarella bomber e uomo assist: ha messo lo zampino negli ultimi 11 gol blucerchiati

GENOVA - Fabio Quagliarella - doppietta al Benevento nella sfida di andata - ha realizzato 12 gol in questo campionato, tanti quanti ne aveva segnati nella scorsa Serie A in 37 presenze.

E’ sempre più protagonista della stagione della Sampdoria l’attaccante campano che ha chiuso il 2017 alla grande: infatti considerando gol (sei) e assist (due) Quagliarella ha partecipato attivamente a otto degli ultimi 11 gol della Sampdoria in campionato. La squadra di Giampaolo in Campania cercherà di sfatare anche un tabù: la Sampdoria non vince una trasferta di campionato contro una neopromossa dal marzo 2014 (2-1 contro il Sassuolo): da allora sei pareggi e quattro sconfitte. Quello d’andata è stato uno dei quattro match di questo campionato in cui il Benevento è andato avanti nel punteggio: in tre di questi i campani hanno poi perso la partita.