GENOVA - La Sampdoria ha chiesto il rinvio del match con la Lazio in programma per la prima giornata di campionato domenica alle 20,30 al Ferraris, vista la drammatica situazione in cui versa la città dopo il crollo di Ponte Morandi che ha causato la morte di decione di persone. Deciderà la Lega Calcio.

La squadra comunque si è allenata con un doppio lavoro a Bogliasco.