Sampdoria-Lazio 0-3 LIVE

GENOVA - Esordio al Ferrari per la Sampdoria di Di Francesco che ospita la Lazio di Simone Inzaghi. Per i blucerchiati Audero in porta, esordio di Murillo in campionato al centro della difesa. In attacco il mister abruzzese punta sul tridente Gabbiadini, Quagliarella e Caprari. Inzaghi punta sul 3-5-2 con la coppia offensiva Immobile-Correa. Arbitra Rocchi di Firenze.

Disagi all'ingresso allo stadio per i tanti tifosi blucerchiati accorsi allo stadio per la prima di campionati. Così come lo scorso anno lunghe code ai tornelli. Come se non bastasse a circa dieci minuti dall'inizio del match calo di tensione allo stadio con le luci basse a illuminare il manto erboso del Ferraris.

- IL TABELLINO:

GOL: 37' Immobile (L) 56' Correa (L), 62' Immobile (L)

AMMONITI: Lazzari (L), Ekdal (S), Acerbi (L), Murru (S)

- LE FORMAZIONI:

SAMPDORIA (4-3-3): Audero; Bereszyinski, Murillo, Colley, Murru; Viera, Ekdal, Linetty (66' Leris); Gabbiadini (76' Bonazzoli); Quagliarella, Caprari (66' Jankto). Allenatore Di Francesco.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi (70 Vavro), Radu; Lazzari (65' Marusic), Milinkovic-Savic (77' Cataldi), Parolo, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. Allenatore Inzaghi.