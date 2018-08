Sampdoria, Giampaolo verso l'Udinese: "Nessun dubbio di formazione"

GENOVA - “Nessun dubbio per la gara con l’Udinese”. Marco Giampaolo, mister della Sampdoria, parla della sfida di domani in Friuli e confida in una prestazione importante da parte della squadra: “E' un esordio ed esordire è una gioia. Quando si ricomincia è sempre positivo". Il tecnico doriano aggiunge.

"E' un campionato nuovo. Le bocce sono ferme, fra un po' torneranno a muoversi. I paragoni con il passato sono sbagliati perchè ci sono giocatori diversi. Stiamo lavorando su qualcosa di diverso rispetto al passato. Il passato non ci aiuterà a crescere se non a capire cosa fare di più per essere più coerenti in quello che è il risultato finale".