Sampdoria, Giampaolo: "Onoriamo la memoria di Astori". E sul Crotone: "Voglio carattere"

GENOVA - “Serviranno spessore, carattere e personalità. Il Crotone mi sta simpatico per come ha lavorato in questi anni, scegliendo giocatori e allenatori di valore”, ha detto il tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo alla vigilia del match con i calabresi.

Che aveva aperto la conferenza stampa parlando della tragedia accaduta a Udine: “Si riparte onorando lo sport e la memoria di Astori”, dopo una settimana difficile con il mondo del calcio sconvolto per la morte del difensore della Fiorentina. E sulla sfida col Crotone aggiunge: “Ci siamo preparati per vincere una partita che mi aspetto dura”. E sulla formazione non si sbilancia anche se dovrà fare i conti con un ciclo molto intenso di partite: “Domenica ci saremo tutti, a parte Bereszynski. Ma al suo posto c’è Sala. Per il resto ho tanti dubbi da sciogliere”.