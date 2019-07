Sampdoria, Ferrero a Palermo: "Abbiamo i colori più belli del mondo, i colori di una femmina". Poi arriva la rettifica

GENOVA - Massimo Ferrero è sbarcato a Palermo, dove è interessato all'acquisizione della società rosanero.

L'attuale presidente della Sampdoria, secondo quanto riporta l’agenzia di comunicazione “GPS”, avrebbe così spiegato il suo affetto per il Palermo: «Abbiamo i colori più belli del mondo, i colori ra fimmina».

Per acquisire il Palermo, però, Ferrero deve prima cedere la Sampdoria, come prevedono i paletti posti per entrare in gara.

Poi arriva la rettifica: “Non ho mai detto quello che erroneamente è stato riportato. Ad alcuni viaggiatori del Roma-Palermo ho solo detto che la Sampdoria ha i colori più belli del mondo e il Palermo ha i colori delle femmine e delle rose”. Per altro Ferrero è a Palermo con Pamela Conti, ex calciatrice originaria di Palermo, per un progetto del calcio femminile.