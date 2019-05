Sampdoria-Empoli: 1-2 (Farias, Di Lorenzo, Quagliarella)

GENOVA - La Samp gioca soltanto un tempo, il primo, poi concede troppo spazio all'Empoli e nella ripresa arrivano i gol dei toscani che si giocano la salvezza. Prima c'è la rete di Farias, poi il gol di Di Lorenzo sugli sviluppi di un rigore che Audero para a Caputo. Nel finale c'è spazio per il 26-esimo gol di Fabio Quagliarella che lo consacra al primo posto della classifica cannonieri. Finisce 2-1 per i toscani che conquistano il primo successo stagionale in trasferta e ora sono ad un solo punto dal Genoa quart'ultimo.

LA CRONACA DELLA PARTITA

Poi non succede più nulla e arriva il triplice fischio dell'arbitro Doveri.

Al 46' Sau dribbla Veselj che lo atterra. E' rigore. Sul dischetto Quagliarella Rigore potente battuto alla destra del portiere dell'Empoli e palla nel sacco. SAMPDORIA - EMPOLI 1-2

E arriva il recupero. Con sei minuti di recupero si giocherà fino al 96-esimo

Al 43' Ancora un cambio per l'Empoli con Capezzi che entra in campo al posto di Traoré.

Al 40' corner per la Samp con Traoré che in area anticipa tutti e respinge.

Al 38' generosa incursione di Praet nell'area dell'Empoli, il belga viene contrastato sottoporta, l'ultimo tocco prima che la palla vada sul fondo è il suo. E tutto si conclude con un nulla di fatto.

Al 35' ultimo cambio per Giampaolo. Fuori Gabbiadini dentro Ramirez.

Al 34' cambio per i toscani con Acquah che dà il cambio a Farias autore del primo gol toscano.

Al 31' la Sampdoria prova a rispondere con Quagliarella che calcia debole verso la porta dell'Empoli.

Al 29' Tonelli atterra goffamente Farias. Non ci sono dubbi. E' rigore. Sul dischetto si porta Caputo. Audero para il rigore ma sulla ribattuta arriva Di Lorenzo e segna. SAMPDORIA-EMPOLI 0-2

Al 27' doppio cambio per la Samp. Fuori Ekdal e Caprari, dentro Viera e Sau.

Al 18' punizione della Samp con Quagliarella. La palla si infrange sulla barriera e l'azione sfuma

Al 14' la Samp ha subito l'occasione per pareggiare. Quagliarella serve per Caprari che dalla sinistra spara alto.

All'11' gol dell'Empoli. Scatto di Traorè che forse commette fallo su Murru, si prosegue e arriva sotto porta il gol di Farias. Dopo il controllo del Var l'arbitro Doveri convalida. SAMPDORIA-EMPOLI 0-1

Al 9' contropiede dell'Empoli con Pajac che serve un bel pallone per Farias che al volo conclude altissimo

Al 8' calcio d'angolo anche per la Sampdoria dopo una manovra elaborata arriva la conclusione di sinistro di Jankto che viene deviato nuovamente oltre il fondo.

Al 2' Il primo corner del secondo tempo è dell'Empoli, ma non sortisce effetti.

Il secondo tempo si apre con gli stessi giocatori che hanno concluso la prima frazione di gioco. La Samp attacca verso la gradinata Sud, viceversa fa l'Empoli

Più Sampdoria che Empoli in questo primo tempo al Ferraris. La squadra toscana parte bene con il palo di Caputo poi si spegne e la Samp ci prova più volte impegnando Dragowski. Partita senza gol, ma tutto sommato vivace.

Al 45' Murru cade in area dopo un contrasto su Di Lorenzo. Per l'arbitro Doveri non c'è nulla. E il gioco prosegue senza proteste.

Al 43' rischio autogol per la Samp. Spiove un cross dalla destra nell'area blucerchiata interviene Ferrari, para Audero.

Al 31' Ancora blucerchiati vicini al gol con il cross dalla destra di Gabbiadini sul secondo palo per il colpo di testa di Quagliarella. Pronta la risposta in corner del portiere dell'Empoli

Al 30' primo giallo anche per la Sampdoria. Ekdal ferma Krunic che sta andando via per linee centrali e viene ammonito.-

Al 28' Murru crossa dalla sinistra, Caprari appoggia di petto a Jankto che in area conclude di poco a lato.

Al 19' bella uscita di Audero che toglie il tempo a Farias e sventa un pericolo.

Al 18' Salvataggio di Dragoski sul sinistro di Jankto che al volo raccoglie un cross dalla destra. Corner per i blucerchiati dal quale non scaturisce nulla.

Al 17' primo giallo della partita per il fallo dell'empolese Di Lorenzo su Ferrari. Punizione per i blucerchiati dai 25 metri. Tocca Caprari per Quagliarella e la palla viene respinta dalla barriera.

Al 16' ancora Sampdoria con la conclusione di Caprari che viene deviata in corner da un difensore toscano.

Al 9' ci prova ancora Quagliarella il suo destro a giro finisce debole tra le braccia di Dragowski

Al 8' il primo brivido della partita con il palo colpito dall'Empoli con Caputo conclude e Audero col corpo devia sul palo. Sulla ripartenza Quagliarella pericoloso nell'inserimento in area manda alto.

La Samp per finire bene la stagione e far volare ancora Fabio Quagliarella in vetta alla classifica cannonieri, l'Empoli per conquistare punti salvezza. Ecco gli stimoli diversi della sfida del Ferraris

LE FORMAZIONI

Sampdoria:

Audero, Sala,Tonelli, Ferrari, Murru, Praet, Ekdal, Jankto, Gabbiadini, Quagliarella, Caprari

Empoli:

Dragowski, Veseli, Silvestre, Dall’Orco, Di Lorenzo, traore’, Bennacer, Krunic, Pajac, Caputo, Farias